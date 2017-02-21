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Алиев назначил свою жену вице-президентом

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  • 21.02.2017, 12:14

Соответствующий указ правитель Азербайджана подписал сегодня.

Правитель Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Соответствующий указ Алиев подписал во вторник, 21 февраля.

52-летняя Мехрибан Алиева возглавляет «Фонд Гейдара Алиева» с момента его основания в 2004 году. В том же году она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО за поддержку фольклора и музыкальных традиций и была избрана членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджана, а затем — председателем национального комитета по проведению в Баку Первых Европейских игр в 2015 году. С 2005 года Мехрибан Алиева — депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от партии «Новый Азербайджан».


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