Видеохит: всадник на лошади приехал в магазин за покупками 21.02.2017, 12:29

Покупатели супермаркета были крайне изумлены, когда заметили, что по торговым рядам преспокойно разъезжает мужчина верхом на лошади.

Алистер Смит из Джеффрис-Бей (Южная Африка) успел достать телефон, чтобы запечатлеть незнакомца на видео. Правда, сначала мужчина подумал, что всадник появился в магазине не просто так, а из-за проводимой рекламной акции или чего-то подобного, пишет 120.su.

В этот момент к покупателю на лошади подскочил менеджер магазина, который и выдворил нарушителя спокойствия прочь. Тем не менее, многие клиенты посмеялись над оригинальной выдумкой и признались, что всадник сумел расцветить такое обыденное действие, как поход за продуктами.