Максим Винярский: 25 марта Минск станет основным театром событий 2 21.02.2017, 14:42

Максим Винярский

Белорусы должны выйти на Площадь, чтобы защитить свои права и свободы.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- 25 марта власти должны дать ответ на требования, принятые на Марше рассерженных белорусов 17 февраля.

Протестная акция 25 марта важна еще и потому, что это праздник для каждого настоящего белоруса, это день, когда Беларусь получила возможность называться независимой страной. Празднование Дня Воли – святой долг каждого белоруса, особенно в ситуации, когда над страной нависла угроза со стороны восточного соседа.

Насчет самой акции могу сказать одно: основным театром событий будет столица. Но безусловно нужно делать поправку на регионы.

Хочу обратиться к белорусам в связи с акцией 25 марта: никто за нас страну не построит, наши права и свободы не защитит. Это все зависит только от нас самих.