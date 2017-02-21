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Белорусы смогут ездить в Аргентину без визы

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  • 21.02.2017, 14:37

На очереди еще ряд стран - от Омана до Филиппин.

В «палату представителей» из совмина поступило соглашение между правительствами Беларуси и Аргентины о взаимных безвизовых поездках граждан. Об этом «Свабодзе» сообщили в «парламентской» комиссии международных дел.

Документ предусматривает, что владельцы всех типов белорусских паспортов в течение календарного года смогут находиться в Аргентине 90 дней без визы. Чтобы соглашение начало действовать, его нужно ратифицировать (а это делается в одном чтении) «палатой представителей». «Депутаты» рассмотрят этот вопрос на весенней сессии, которая традиционно начинается 2 апреля.

Отвечая на вопрос о перспективах расширения безвизового режима, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик отметил:

«Мы ведем переговоры о облегчении визового режима с рядом государств. Если начинать издалека, то в Азии я могу упомянуть Сингапур, Малайзию, Филиппины, Республику Корея. Среди латиноамериканских стран в активной фазе переговоры с Уругваем, Перу, Гондурасом. В Европе - Македония, в Персидском заливе - Оман. Со всеми этими странами мы ведем переговоры, чтобы облегчить визовый режим или ввести безвизовый.

В прошлом году вступил в силу ряд подобных соглашений. Так, с 25 ноября прошлого года действует соглашение о безвизовом режиме с Бразилией», - отметил пресс-секретарь.


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