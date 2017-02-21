Белорусский теннисист вышел во второй круг турнира в Италии 21.02.2017, 15:00

Егор Герасимов

Егор Герасимов обыграл представителя Германии.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (466 АТП) вышел во второй круг основной сетки «челленджера» в Италии. В первом круге наш соотечественник одолел немца Маттиаса Бахингера (416) — 6:4, 7:6, сообщает «Прессбол».

Егор Герасимов (466 АТП, Беларусь, Q) — Маттиас Бахингер (416 ATП, Германия, Q) — 6:4, 7:6 (5)

Напомним, вчера Егор Герасимов (466 АТП) пробился в основную сетку «челленджера» в Италии. В третьем раунде квалификации наш соотечественник обыграл поляка Михала Пшисежного (398) — 6:7, 7:6, 6:4.