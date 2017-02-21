Павел Северинец: 25 марта каждый должен отложить свои дела и выйти на Площадь 3 21.02.2017, 15:25

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Режим обанкротился и необходимо брать власть в свои руки.

Об этом в интервью Charter97.org заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец:

- 25 марта это День Воли, а «воля» в белорусском языке означает «свободу» и «решительность». Пришло время, чтобы белорусы вышли и продемонстрировали свою решительность в борьбе за свободу. Особенно сейчас, когда стало ясно, что режим обанкротился и не прислушивается к своим гражданам.

Белорусы должны брать власть в свои руки. Поэтому на День Воли, каждый белорус должен отложить свои дела и выйти на Площадь.

Что касается прошедших акций, хочу сказать следующее, уровень негодования белорусов достиг такого уровня, что дома они сидеть не будут. Минск – безусловно важен, он ключевой. Людей на улицы выходит столько, что можно говорить про общенациональный протест.

Белорусам хочу сказать: Бог дал нам эту страну, не каким то приходящим людям, без страны и флага и уж тем более не оккупантам. Поэтому в День Воли нам всем нужно вспомнить, что воля у каждого из нас в сердце и выйти на площадь.