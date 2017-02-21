закрыть
21 февраля 2017, вторник, 15:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

99 лет назад была провозглашена Первая уставная грамота БНР

  • 21.02.2017, 15:32

Документ призвал белорусский народ осуществить свое право на самоопределение.

21 февраля заседании исполкома Рады Всебелорусского съезда обратился к народам Беларуси с Первой уставной грамоты, в которой отмечалось: «Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы… Мы стаім перад тым, што край наш можа быць заняты нямецкімі войскамі».

Первая Уставная грамота призвала белорусский народ осуществить свое право на «полное самоопределение», а национальные меньшинства - на национально-персональную автономию. Ссылаясь на право народов на самоопределение, авторы грамоты утверждали, что власть в Беларуси должна формироваться по воле народов, населяющих страну. Этот принцип должен осуществляться путем демократических выборов в Всебелорусское Учредительное Собрание.

В этом документе Исполком объявил о создании им 20 февраля правительству - Народного Секретариата Беларуси - временного исполнительного органа народной власти в стране, который 21 февраля начал выполнение своих обязанностей. В состав секретариата вошли Палута Бодунова, Язэп Воронко (председатель), Томаш Гриб, Константин Езовитов, Василий Захарка.

Исполнительный комитет Совета I Всебелорусского съезда объявил себя временной властью в Беларуси. В грамоте впервые не упоминалась об автономии и необходимость оставаться в составе Советской России. Ее текст на белорусском и русском языках был расклеены по всему Минску.

Следующим шагом стало провозглашение независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»