99 лет назад была провозглашена Первая уставная грамота БНР 21.02.2017, 15:32

Документ призвал белорусский народ осуществить свое право на самоопределение.

21 февраля заседании исполкома Рады Всебелорусского съезда обратился к народам Беларуси с Первой уставной грамоты, в которой отмечалось: «Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы… Мы стаім перад тым, што край наш можа быць заняты нямецкімі войскамі».

Первая Уставная грамота призвала белорусский народ осуществить свое право на «полное самоопределение», а национальные меньшинства - на национально-персональную автономию. Ссылаясь на право народов на самоопределение, авторы грамоты утверждали, что власть в Беларуси должна формироваться по воле народов, населяющих страну. Этот принцип должен осуществляться путем демократических выборов в Всебелорусское Учредительное Собрание.

В этом документе Исполком объявил о создании им 20 февраля правительству - Народного Секретариата Беларуси - временного исполнительного органа народной власти в стране, который 21 февраля начал выполнение своих обязанностей. В состав секретариата вошли Палута Бодунова, Язэп Воронко (председатель), Томаш Гриб, Константин Езовитов, Василий Захарка.

Исполнительный комитет Совета I Всебелорусского съезда объявил себя временной властью в Беларуси. В грамоте впервые не упоминалась об автономии и необходимость оставаться в составе Советской России. Ее текст на белорусском и русском языках был расклеены по всему Минску.

Следующим шагом стало провозглашение независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.