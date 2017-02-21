«Лукашенко, уходи!»: Сотни гомельчан собрались возле здания суда 51 21.02.2017, 15:45

9,136

Фото: onliner.by

В суде продолжилась борьба за полную отмену налога на «тунеядцев».

В Гомеле сегодня прошла вторая «серия» беспрецедентного для страны гражданского процесса. 53-летний Александр Семенов обратился в суд после того, как получил «письмо счастья» от налоговой. Гомельчанин, который не имел официальной работы в 2015 году, потребовал освободить его от уплаты «тунеядского» сбора и признать декрет №3 неконституционным. Вчера насчет первого требования возникли нюансы — Семенова во внесудебном порядке освободили от сбора.

Второе заседание началось в 15:00. За полчаса до начала перед судом Центрального района Гомеля собрались более 200 возмущенных декретом о «тунеядцах» гомельчан, сообщает onliner.by.

Судебный зал не вместил всех желающих, хотя были установлены дополнительные скамейки. Оставшиеся ждут решения суда на крыльце. Люди скандировали: «Нет декрету № 3, Лукашенко, уходи!». Участники митинга также рассказали о своих проблемах и жизненных ситуациях, связанных с отсутствием работы, низкими зарплатами.

У собравшихся у здания суда противников декрета «о тунеядцах» возник конфликт с сотрудниками государственного телеканала «Беларусь-4», которые также пришли на заседание. Участники стихийного митинга упрекали работников телеканала, что те не пришли освещать Марш возмущенных белорусов, который прошел в Гомеле 19 февраля, и выражали недоверие информации, которую подает телеканал.

Первое заседание состоялось 17 февраля и вызвало большой интерес. Зал не вместил и половины желающих присутствовать.

Напомним основные тезисы сторон, сформулированные в тот день. Заявитель возражал против того, что не участвует в финансировании госрасходов — ведь он оплачивает налоги, когда что-то покупает в магазине, пользуется телефоном, заправляет машину, проходит гостехосмотр.

Оппоненты, в роли которых выступают представители налоговой службы (поскольку МНС прислало уведомление), пытаются донести до суда, что, помимо «косвенных», существуют также иные налоги, которые платят другие граждане, но не платит Александр Семенов. Это, например, подоходный или единый налог для ИП.

До этого Александр рассказал журналистам, что имеет два высших образования и 28 лет трудового стажа. Работал в том числе начальником отдела в «Гомельхлебпроме», заместителем директора в торговой организации, на других предприятиях и в частных фирмах. В 2014-м уехал в Россию, там занимался с братом торговлей, но из-за кризиса этот бизнес закрылся. После этого вернулся в Беларусь и в 2015 году фактически жил на даче, занимался личным хозяйством.

Примечательно, что за день до второго заседания суда стало известно: рабочая группа, которая рассматривает заявления граждан, получивших «письма счастья», на днях (уже после первого заседания) освободила Семенова от уплаты сбора. Причем в Гомельском горисполкоме утверждают, что произошло это на общих основаниях (в тот день было рассмотрено еще 128 заявлений).

Юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который представляет Семенова в суде, по этому поводу написал в Facebook: «Не имеет значения та информация, что власть сняла претензии к первому тунеядцу. Будем требовать снять декретные претензии и к остальным 419 999 нашим согражданам!»

— То, что Александра Семенова освободили от платежа, означает, что нет предмета спора, — сказал юрист перед заседанием. — Конечно, это остановит дело до следующего «дармоеда», но такая позиция не объясняет, что делать с остальными.

Оставался открытым второй вопрос, который Семенов ставил перед судом, — о конституционности декрета. Леонид Судоленко не исклюл, что сегодня удастся услышать ответ. Уточнил, однако, что это право, а не обязанность судьи принимать такие решения.

Заседание проходило в том же зале, что и в прошлый раз. С учетом ажиотажа, сегодня прибавилось скамеек, однако все равно большинство желающих наблюдать за процессом остались за дверью.

Несмотря на многочисленные ходатайства о разрешении съемки (за это выступает в том числе заявитель), представители налоговой службы по-прежнему были против. Суд поддержал вторую сторону.

Судья объявил перерыв. Люди продолжали подходить к зданию суда. Митингующие требовали свободы слова и свободы собраний.

После перерыва судья огласил решение. По словам судьи, вопрос о незаконности налога на «тунеядцев» входит в компетенцию Конституционного суда, а не районного.

Митингующие встретили Александра Семенова встречали аплодисментами. Протестующие скандировали «Позор суду!».