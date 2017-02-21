Видеофакт: японка рассказывает, почему белорусский язык для нее родной 2 21.02.2017, 15:57

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Фото: «Еврорадио»

Сиори Киосава два года изучала белорусский язык в БГУ и посещала курсы «Мова нанова».

На филологическом факультете БГУ началась неделя белорусского языка. На празднике в День родного языка выступили не только декан факультета Иван Ровдо, поэт Наум Гальперович, но и белорусскоязычная гостя из Японии Сиори Киосава, передает «Еврорадио».

Сиори ― аспирантка Цукубского университета, которая два года изучала белорусский язык в БГУ и посещала курсы «Мова нанова». Сейчас преподает белорусский язык в японском университете. Сегодня во время своего выступления перед студентами филфака Сиори прочитала отрывок стихотворения Рыгора Бородулина и рассказала, почему белорусский язык стал для нее таким же родным, как и японский.