закрыть
21 февраля 2017, вторник, 18:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: японка рассказывает, почему белорусский язык для нее родной

2
  • 21.02.2017, 15:57
  • 4,601
Фото: «Еврорадио»

Сиори Киосава два года изучала белорусский язык в БГУ и посещала курсы «Мова нанова».

На филологическом факультете БГУ началась неделя белорусского языка. На празднике в День родного языка выступили не только декан факультета Иван Ровдо, поэт Наум Гальперович, но и белорусскоязычная гостя из Японии Сиори Киосава, передает «Еврорадио».

Сиори ― аспирантка Цукубского университета, которая два года изучала белорусский язык в БГУ и посещала курсы «Мова нанова». Сейчас преподает белорусский язык в японском университете. Сегодня во время своего выступления перед студентами филфака Сиори прочитала отрывок стихотворения Рыгора Бородулина и рассказала, почему белорусский язык стал для нее таким же родным, как и японский.


Мнение

Сан Саныч — капитан «Горизонта»
Сан Саныч — капитан «Горизонта» Наталья Санчуковская
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко


Интервью

Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии