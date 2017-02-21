Семью из шести человек выселяют из частного дома в Дроздах 19 21.02.2017, 16:35

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Александр Плаксенок

Чиновникам приглянулось место не берегу водохранилища.

Семью из шестерых человек собираются переселить из частного дома на берегу водохранилища «Дрозды» в двухкомнатную квартиру. Чиновникам тут строить коттеджи – можно, а вот земля и дом простых людей потребовались «для государственных нужд».

Минские городские власти в очередной раз проявили «искреннюю заботу о людях». Прикрываясь безотказной формулировкой «для государственных нужд», чиновники вздумали выселить из родного дома семью, состоящую из шести человек, пишет belaruspartisan.org.

Само домовладение планируется снести, а на его месте разрешается построить… Нет, не больницу, не поликлинику, не детский садик, а новый дом, проще говоря, коттедж, куда смогут въехать другие люди, купившие землю на аукционе…

Родной дом Александра Анатольевича Плаксенка был построен еще до войны – в 1939-м. Здесь жила его прабабушка, родители, здесь всю жизнь прожил он сам. Сейчас вместе с ним, в доме на минском проезде Веснинка живут две его дочери, зять и две несовершеннолетние внучки.

И наверняка эта семья спокойно бы жила здесь и дальше, находись дом в любом другом районе белорусской столицы. Но стоит этот обычный, ничем непримечательный дом на берегу водохранилища Дрозды, рядом с коттеджами обитателей «царского села» -- людей, представляющих современную белорусскую «элиту», в том числе и властную.

Парадокс ситуации заключается в том, что «для государственных нужд» минским властям понадобился один-единственный земельный участок. Скорее всего, кому-то приглянулась эта земля на берегу Дроздов, и этот «кто-то» имеет неплохие связи во властных структурах. Потому что добиваться выселения людей было решено через суд, вместо того, чтобы договориться о продаже участка напрямую.

- Управление капитального строительства Центрального района Минска подало исковое заявление в суд о выселении нашей семьи, -- рассказывает Андрей Костюк – зять Александра Плаксенка. -- Скажу сразу, мы категорически не согласны куда-либо переезжать. Мы отказываемся от выселения и имеем на это законное право. Стали разбираться в ситуации, изучили план детальной планировки. Выяснили: меньшая часть участка, на которой стоит дом, действительно попадает под ландшафтно-рекреационную зону, а большая часть участка находится в реконструируемой зоне частной застройки. Проще говоря, мы готовы за свой счет снести старый дом, и если уж для чиновников так важно, то построим там новое жилище.

Сейчас же нас пытаются выселить по суду, предлагая всем шестерым переехать в двухкомнатную квартиру на улице Карского. Кстати, представители УКС утверждают, что я со своей семьей там не проживаю, а прописался туда сам и прописал своих детей только для того, чтобы получить в качестве компенсации от государства «лишние квадратные метры», хотя еще раз повторю – ни двух, ни трех, ни пятикомнатная квартира нам не нужны, потому что мы хотим жить там, где жили все эти годы.

Для главы семьи Александра Плаксенка – переезд из родного дома в выделяемую государством квартиру тоже неприемлем.

- Вы поймите, это все родное. Я помню те времена, когда Веснинка была простой деревней, не входящей в Минск. Это последнее время район стал считаться «элитным». На нашей улице около десятка коттеджей, в которых живут высокопоставленные чиновники. Они там строятся усиленными темпами. Из-за этого строительства у нас на улице «срезали» две колонки с водой – чтобы приготовить поесть, суп сварить хожу за водой с километр – на соседнюю улицу, а воду для того, чтобы постираться, набираю из озера. Кроме того, из-за этого строительства в моем доме часто пропадает электричество. Ну и как в таких условиях внучкам жить. Одной два годика, вторая чуть постарше. Я предложил дочке с зятем и детьми, хотя бы в зимний период жить в минской квартире моего отца. Ну и однажды комиссия приходила, не застали их дома и сделали вывод, что они со мной не проживают…

Вообще, этого судебного разбирательства могло бы и не быть, если бы чиновники соблюдали, написанные ими же законы.

Итак, что же написано в Законе? А в Законе написано, что минимум дважды чиновники должны были оставить семью Александра Плаксенка в покое. Цитируем: «Срок, определенный в решении о предстоящем изъятии земельного участка не может превышать двух лет со дня его принятия. По истечении указанного срока решение о предстоящем изъятии земельного участка считается утратившим силу».

Принятое в 2012-м году решение Мингорисполкома стало просроченным уже два раза – в 2014 и в прошлом годах.

Тем не менее, в суде Центрального района, где состоялась предварительная встреча сторон для выяснения их позиций, представитель УКС исковые требования поддержал в полном объеме, настаивая на выселении ответчиков. Переселить их готовы в двухкомнатную квартиру площадью в 49 квадратных метров.

В свою очередь адвокат Александр Плаксенка уверен: «На сегодняшний день исковые требования незаконны и вообще отсутствуют основания для обращения в суд».

Так или иначе, суд принял в производство это дело. Каким будет вердикт – покажет время. А для справки отметим. Город давно «наступает» на жилище Александра Плаксенка. Часть его огорода уже забрали раньше якобы для «строительства трансформаторной подстанции». Правда, в итоге на том месте залит фундамент для возведения жилого дома, видимо, для одного из высоких чинов…