Волчков: В ближайшие годы в белорусском теннисе произойдут большие перемены 2 21.02.2017, 16:48

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Владимир Волчков

Капитан сборной Беларуси поделился мнением о развитии современного тенниса.

Владимир Волчков в интервью «Трибуне» рассказал о перспективах белорусского тенниса.

— Вы в 23 года были 25-й ракеткой мира. Лидеры нынешней мужской сборной Илья Ивашко (22 года) и Егор Герасимов (24 года) вне первой сотни теннисистов ATP. Меж тем в мировом топ-50 сейчас всего 6 игроков младше 24 лет и много ветеранов. Это оправдывает наш мужской теннис?

— Очень правильный вопрос. Из разряда — когда растет культура понимания большого спорта в стране. Хорошо, почему произошел сдвиг в пользу возрастных теннисистов? Первое — люди, которые вышли на пик 10 лет назад, были очень талантливы. Даже в условиях, когда растет влияние физических качеств в спорте, их уровень позволяет после 30 лет побеждать на турнирах серии «Большого шлема». Представляете, как они играли в молодости? Потом в теннисе произошла технологическая революция и, как следствие, замедление игры с приданием ему более высокого темпа. Появились легкие ракетки, быстрые струны, медленный корт. А кроссовки-то не сделали, чтобы игроки-гиганты с подачей под 220 км/ч и игрой слету (как правило, у них «вылетали» плечи и локти)… Они в итоге практически исчезли как класс. На смену пришли «идеальные машины». Люди определенной антропометрии с хорошим соотношением мышечного компонента к весу костной ткани. Они взрывные, легкие, выносливые, хорошо координированные и с высокой реакцией. Этот отборный материал настолько подходит современному теннису, что это привело к росту среднего возраста игрока из топ-100.

— Все это не в нашу пользу ввиду 15-летнего провала, верно?

— Именно так. Говорят, не бросай камни в прошлое, потому что потом сам по башке получишь. Но, по большому счету, и Мирный, и Волчков выросли еще в советской системе, где нам заложили технику и такие понятия, как отношение к делу, уважение к тренерам. И мы еще вовремя отсюда уехали, когда все развалилось… Нами, выросшими в другом мире, прикрывались очень долго. Вроде что-то есть. Люди вешали медали на груди за Барабанщикову и Звереву, Мирного и Волчкова. Да ни хрена не было! Или куда все подевалось, когда сошел со сцены Волчков, а Мирный ушел в пару?

Сегодня в команде есть осознание существующих у нас и в мире процессов, и мы концентрируемся на качестве того, что делаем. Так это только за три с половиной года! Строим свою школу на основе лучших традиций советского спорта в реалиях современной жизни и на основе личного опыта.

Я не просто так сказал, что нам нужен биохимический анализатор. Нам нужен тренажер, которого не стало с отъездом из академии Силлаха. Должны идти в ногу со временем, добиться спортивного долголетия для наших теннисистов. Пускай они не в 18 лет, а в 24 пробьются в сотню. Как только перестанут ковыряться где-то на подходе в элите, возможности белорусского тенниса существенно расширятся. Зачем давать деньги неудачнику и вору? Один разбазарит, другой украдет. Я свою команду сам настраиваю на результат. Начнем давать — можно просить о большей помощи. Это справедливо и по-спортивному. Докажи профессиональную состоятельность, но не словами, вешая лапшу на уши родителям маленьких детей, если ты тренер, а делом. Страна ждет. Можешь? Значит, есть доверие и ресурс можно увеличить.

Конечно, мы должны заглядывать в будущее в попытках угадать, куда повернется теннис. Мой прогноз — в ближайшие 5 лет в нем произойдут большие перемены. Мозги пошли в наш вид спорта. Топовые игроки привлекают все более и более сильных тренеров по ОФП и докторов, – сказал Волчков.