Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России 5 21.02.2017, 17:49

Петр Порошенко

Признание РФ паспортов «ДНР» и «ЛНР» должно повлечь ужесточение антироссийских санкций.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ужесточения санкций против России после признания ею паспортов «ДНР» и «ЛНР». Заявление украинского президента прозвучало на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидисом, сообщает РБК.

«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказом от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций», — сказал Порошенко.

Стилианидис в свою очередь заверил Порошенко в том, что ЕС «продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

В настоящее время против России действуют санкции со стороны Украины, стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Все они были наложены после аннексии РФ Крыма. Впоследствии санкции неоднократно расширялись на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины.