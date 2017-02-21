Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России

Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России5
- 21.02.2017, 17:49
Признание РФ паспортов «ДНР» и «ЛНР» должно повлечь ужесточение антироссийских санкций.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ужесточения санкций против России после признания ею паспортов «ДНР» и «ЛНР». Заявление украинского президента прозвучало на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидисом, сообщает РБК.
«С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказом от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций», — сказал Порошенко.
Стилианидис в свою очередь заверил Порошенко в том, что ЕС «продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».
В настоящее время против России действуют санкции со стороны Украины, стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Все они были наложены после аннексии РФ Крыма. Впоследствии санкции неоднократно расширялись на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины.