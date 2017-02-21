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Год жизни Минска показали за пять минут

  • 21.02.2017, 18:23

Ролик был снят в высоты птичьего полета.

Так как лицезреть столицу с уровня крыш для многих людей затруднительно, предлагаем взглянуть на нее в новом ролике. Если смотреть под ноги или исключительно вперед, можно не заметить много чего красивого.

Об этом как никто другой знают видеографы, которые любят снимать Минск с высоты. Так как лицезреть столицу с уровня крыш для многих людей затруднительно, onliner.by предлагает взглянуть на нее в новом ролике.

Автор записи — видеограф Дмитрий Важник. Молодой человек увлекается видеосъемкой и созданием таймлапсов.

Сейчас много времени уделяю съемкам с дрона, — рассказал Дмитрий. — Довольно часто езжу снимать в разные страны. Все время, что нахожусь в Минске, я понемногу снимаю. Данное видео по сути — это срез за год. От зимы до зимы. Ролик получился странным даже для меня самого. Он сложился как-то сам собой. По сути, это сжатый непростой мой 2016 год.


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