Писателям-«тунеядцам» не нужно платить за 2015 год 2 21.02.2017, 17:59

Члены Союза белорусских писателей, которые в 2015-м году нигде не работали, не должны платить «налог на тунеядство».

Об этом «Еврорадио» заявили в одной из налоговых инспекций Минска:

«На момент 2015 года Союз белорусских писателей не исключили из перечня творческих союзов. Поэтому 2015 год нужно взять справку о том, что вы были членом союза. Этого будет достаточно».

17 февраля стало известно, что Министерство культуры вдруг не включило в список творческих союзов Союз белорусских писателей. Соответственно, официально нетрудоустроенные члены этой крупной писательской организации стали «тунеядцами». С чем связано такое решение министерства, остаётся тайной.

Правда, до 17 февраля никакого перечня творческих союзов не существовало. О том, что Союз белорусских писателей ― организация творческая, указано в уставе организации, зарегистрированном Министерством юстиции.

«В декрете №3 сказано, что творческие союзы освобождаются от налога на «тунеядство». И считалось, что наш союз освобождается от этого налога», ― объясняет председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович.

Теперь не понятно, если государство посчитало независимый союз писателей (а его членами являются Светлана Алексиевич, Виктор Мартинович, Адам Глобус, Игорь Бобков и другие) не творческим союзом ― нужно менять статус? То есть, проходить перерегистрацию в Минюсте. Делать этого литераторы не собираются.

На вопрос, что будет с писателями в 2017-м году, в налоговой предложили не волноваться заранее и подождать, «поскольку неизвестно, что там будет дальше с декретом №3».