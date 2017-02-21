Украинский олигарх Фирташ арестован в здании суда 1 21.02.2017, 18:09

Судья Венского апелляционного суда вынес решение о том, что миллиардер может быть выдан США.

Во вторник, 21 февраля, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ был арестован прямо в зале суда.

Как сообщает KyivPost, Фирташ был задержан в здании суда после того, как его судья вынес решение о том, что миллиардер может быть выдан США.

Там он должен предстать перед судом по обвинениях в коррупции.

Когда судья Венского апелляционного суда огласил заключительные замечания после удовлетворения апелляции прокуроров США, Фирташ выглядел потрясенным, отмечает издание.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.

В августе 2016 года Конституционный суд Австрии отказался признавать незаконным решение об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Украинский олигарх, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был задержан полицейскими в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований (ФБР) и помещен в следственный изолятор 12 марта 2014 года.

Через день суд решил оставить его под арестом с возможностью освобождения под залог в €125млн. Сумма была определена, исходя из финансового состояния олигарха и тяжести инкриминируемых ему преступлений. 21 марта олигарх был выпущен под домашний арест, где ожидал решения суда по поводу экстрадиции в США.

Фото: @shustry