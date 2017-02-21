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Россиянина, сорвавшего пресс-конференцию Сайдика в Минске, депортировали из Беларуси

  • 21.02.2017, 18:21

Участника акции по срыву в Минске пресс-конференции специального представителя председателя ОБСЕ отправили в Россию.

Эту информацию БелТА подтвердили в МВД.

Как сообщалось, группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями издания "Русская планета" 15 февраля, представившись представителями незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", предприняла попытку сорвать пресс-конференцию Мартина Сайдика. Она должна была пройти по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Одного из участников акции задержали, и 16 февраля суд Ленинского района Минска назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Провокаторы разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ, но вскоре были оперативно удалены представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия.


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