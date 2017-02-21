Инвесторов не заинтересовала приватизация по-лукашенковски

Инвесторов не заинтересовала приватизация по-лукашенковски11
- 21.02.2017, 18:50
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За 2016 год не было проведено ни одной сделки по госпредприятиям.
Первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев заявил, что не поступало даже предложений от потенциальных инвесторов, пишет belmarket.by.
В 2016 году приватизация не состоялась. Не было проведено ни одной сделки по госпредприятиям.
— Не было приватизационных сделок в 2016 году. Ни по коммунальной форме собственности, ни по республиканской. Предложений от потенциальных инвесторов не поступало, - сказал первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев.
Он напомнил, что государственные пакеты акций предприятий продаются через фонды Государственного комитета по имуществу.