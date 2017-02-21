Леонид Судаленко: Нужно добиваться отмены декрета №3 14 21.02.2017, 19:12

Профсоюз РЭП будет прилагать все силы, чтобы абсурдный декрет о «тунеядстве» был отменен.

В Гомеле завершился первый в истории страны суд по делу о налоге «на тунеядство». Профсоюз РЭП отстоял интересы своего члена Александра Семенова. Однако власти решили перестраховаться – суд принял решение о неподведомственности дел, касающихся декрета №3.

Об этом praca-by.info рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, который представлял интересы Александра Семенова в суде.

– Суд вынес определение о неподведомственности данных жалоб суду, и, поскольку власти накануне освободили Александра Семенова от уплаты налога, суд постановил отказать ему в рассмотрении дела, так как нет предмета спора. Сегодня власть в лице Гомельского суда лишила всех граждан на будущее обращаться в суды по вопросу применения декрета «о тунеядстве», заявив, что споры о применении декрета вообще не подлежат рассмотрению в судебном порядке. В Гомеле хотя бы рассмотрели, а дальше и рассматривать не будут. Просто власть решила, если все «тунеядцы» пойдут в суд, это будет для нее напряжно, и сделала шаг на опережение, – сказал профсоюзный юрист.

Леонид Судаленко заверил, что профсоюз РЭП будет и впредь заниматься защитой социально-экономических прав граждан и, несмотря на сегодняшнее решение о неподведомственности дел, касающихся применения декрета №3, борьба продолжается.

– Мы призываем людей вступать в наш профсоюз и коллективно защищать свои права на достойный труд и достойную жизнь в своей стране. Наша юридическая служба готова и дальше продолжать практику обращений в суды, обжалования требований об уплате налога, обжалования решений судов. Но, я считаю, что мы должны объединить усилия и заставить власть отменить этот несправедливый декрет. Потому что, как я уже говорил, с сегодняшнего дня власти могут запретить гражданину, не уплатившему налог, выезд из страны, будет начисляться пеня (около 6 рублей в месяц), могут заблокировать мобильную связь, поставить вопрос о лишении водительских прав, описать имущество, наложить штраф, административный арест. У власти большой набор санкций по декрету. Да, мы помогли конкретному человеку уйти от ответственности, но мы должны думать, как помочь остальным. Поэтому наш профсоюз будет прилагать все силы, чтобы этот декрет был отменен, – резюмировал Леонид Судаленко.

Как рассказал praca-by.info активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак, сегодня к зданию суда Центрального района Гомеля пришли около 300 человек, чтобы поддержать Александра Семенова и Леонида Судаленко. Люди скандировали: «Нет декрету № 3, Лукашенко, уходи!» .