Чешские СМИ: В воздухе Европы появился радиоактивный йод 8 21.02.2017, 19:26

Количество изотопа йода в воздухе низкое, поэтому он не представляет угрозы для здоровья и жизни людей.

Измерительные станции обнаружили в воздухе радиоактивный изотоп йода-131. Его возникновение связано с человеческой деятельностью. По информации французского Института радиационной защиты, количество изотопа йода в воздухе низкое, поэтому он не представляет угрозы для здоровья и жизни людей, передает «Радыё Свабода».

Откуда взялся радиоактивный изотоп йода в воздухе, пока неясно.

Некоторые СМИ пишут о его российском происхождении в связи с тем, что первой вещество в воздухе зарегистрировала норвежская станция у границ с Россией.

Председатель Государственного комитета ядерной безопасности Чехии Дана Дробова подтвердила, что количество радиоактивного йода в атмосфере Чехии очень низкая и опасности для здоровья людей не представляет.

Как сообщается, после норвежской станции повышенное присутствие радиоактивных частиц йода в атмосфере подтвердила станция в Финляндии, а потом об этом заявили в Польше, Германии, Франции, Испании и Чехии.