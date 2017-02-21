Британский парламент принял свой «закон Магнитского» 3 21.02.2017, 19:42

БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ФОТО: SKY NEWS

Члены британского парламента единогласно одобрили поправки к закону, согласно которым против людей, нарушающих права человека, могут быть введены санкции.

Текст поправок опубликован на сайте британского правительства.

Согласно закону, акты нарушения прав человека могут быть совершены как в Великобритании, так и за ее границами.

«Этот закон вызовет ощутимый страх среди клептократов в России и других странах с авторитарными режимами. Многие из них имеют дорогую собственность в Лондоне и думают, что они неприкосновенны.

Принятие этого закона является результатом семи лет работы во имя покойного Сергея Магнитского, который раскрыл и дал показания о многомиллионной коррупционной схеме, совершенной российскими официальными лицами, и был убит за свои показания», — сказал Уияльм Браудер, лидер движения «Справедливость для Сергея Магнитского» и автор книги «Как я стал врагом Путина № 1».

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Страна ввела санкции против российских чиновников, причастных к гибели адвоката Сергея Магнитского. Позже санкционный список был расширен. В частности, в январе текущего года Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», еще на пять граждан РФ.

Санкции введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.

23 декабря президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус «закону Магнитского».