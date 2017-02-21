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Хорватский легионер БГК: Очень странно, что в Беларуси мало кто говорит по-белорусски

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  • 21.02.2017, 19:59

Любо Вукич заявил, что хорваты воевали, в том числе, для того, чтобы разговаривать на хорватском, а в Беларуси национальный язык не используется.

Хорватский легионер БГК имени Мешкова Любо Вукич в интервью корреспонденту pressball.by рассказал, что удивлен тем, что в Беларуси мало людей, разговаривающих на белорусском языке.

- Что-то в нашей стране не перестает удивлять?

- Для меня очень, очень странно, что здесь мало кто говорит по-белорусски. Мы-то двадцать лет назад воевали, в том числе, для того, чтобы разговаривать на хорватском языке. А в Беларуси национальный язык не используется. Английский тоже многие не знают, но это не удивляет. Так во многих странах, хотя в Хорватии 90 процентов в той или иной степени им владеют. У нас «инглиш» активно учат в школе, плюс много туристов, с которыми надо общаться, - цитирует Вукича «Прессбол».


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