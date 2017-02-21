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Андрей Санников: Белорусские чиновники тоже подпадают под «закон Магнитского»

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  • 21.02.2017, 20:14
Андрей Санников

Лидер «Европейской Беларуси» прокомментировал принятие парламентом Великобритании своего «закона Магнитского».

В интервью Charter97.org Андрей Санников заявил:

«Принятие «закона Магнитского» парламентом Великобритании — это очень важное событие. Этот закон направлен против безнаказанности официальных лиц, которые грубо нарушают права человека, подвергают людей пыткам в тюрьмах, куда они же их бросают по политических мотивам. Именно эта международная безнаказанность позволяет диктаторам совершать преступления против своих народов в своих странах.

Я думаю, что такие законы должны принять все демократические государства Европы для того, чтобы исключить заигрывания с диктаторами. Безусловно, этот закон должен коснуться Беларуси и, я думаю, уже сегодня можно готовить списки преступников, удерживающих власть и нарушающих права человека в Беларуси, которые явно подпадают под этот закон.

Я горжусь тем, что поучаствовал в некоторых мероприятиях в Великобритании, связанных с продвижением этого закона, но здесь, конечно, нужно отдать должное Биллу Браудеру — его настойчивости, его энергии, который в память о Сергее Магнитском, помогает нам всем», - сказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь».


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