Ученые: Восемь регионов России в скором времени уйдут под воду 21.02.2017, 20:56

Произойти это может уже через полвека.

В ближайшие 50 лет затопит восемь регионов России. К такому выводу пришли российские ученые из Уральского федерального университета (УрФУ).

По мнению ученых, из-за глобального потепления и таяния ледников под угрозой затопления оказались Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Архангельская и Мурманская области, сообщают «Известия».

По данным специалистов, за последние полвека температура в Арктике повысилась на 5 градусов и составляет –5 вместо нормальных –10 градусов. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», потоп произойдет, когда столбик термометра достигнет положительной отметки.