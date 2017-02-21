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Саснович победила полуфиналистку Уимблдона-2013 на турнире в Будапеште

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  • 21.02.2017, 21:18
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Александра Саснович
Фото: Getty Images

Белоруска победила бельгийку Кирстен Флипкенс и вышла во второй круг турнира.

21 февраля на старте основной сетки Александра Саснович нанесла поражение опытнейшей 31-летней бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона. Белоруска победила со счетом 4:6, 6:4, 6:1, сообщает tut.by.

Соперницей Александры Саснович в следующем раунде станет француженка Паулин Парментье (№ 62).

В основной раунд состязаний Александра Саснович пробивалась через квалификацию, обыграв Галину Воскобоеву (№ 258 рейтинга WTA) из Казахстана — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4, а затем победив Ивану Йорович из Сербии (№ 146) — 3:6, 6:3, 6:4.


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