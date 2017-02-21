В Минске открылась выставка картин на старых досках 21.02.2017, 21:38

Художница Тамара Шелест использовала для своих произведений деревья, старые улья и красивые сундуки.

Все вокруг хранит память о прошлом. Свидетелями каких событий были вековые деревья? Что видела река? Что может рассказать пустой дом о своих бывших хозяевах? Приоткрыть дверь времени попыталась художница Тамара Шелест на выставке «Приданое», которая открылась в музее Азгура, передает «Белсат».

Два года назад художница приобрела хутор на Нарочи в заброшенной деревне Рудаша, а вместе с домом она получила целое приданое — высокие дуплистые деревья, старые улья, красивые сундуки. Эти находки она использовала для своих произведений.

«Основой для этих работ стали старые вековые доски, которые веками жили своей жизнью. И хотелось им еще продлить эту жизнь», — прокомментировала художница Тамара Шелест.

Кто жил до нее в этом доме, Тамара не знает. Поэтому «приданое» — не только материальные вещи, но и история, которую хочется разгадать:

«Каждая работа здесь — это личный рассказ, интимный, не для всех. Потому что материал сам по себе с историей, материал из дома, построенного в конце 19 века, где жили люди, а потом долгое время не жили, и он вобрал в себя все, что только можно впитать, он сохранил жизнь людей, которые там находились», — говорит куратор выставки Анна Бабич.

Произведения автор выполнила в древней классической технике левкас, в которой пишут иконы. Но придала ей современный вид, скомпилировав различные материалы — металл, карандаш, масло.

Атмосферу времени передают звуки — это тишина деревенской жизни, в которой слышится ветер, шорох шагов, дыхание. Специально для проекта записал их звукорежиссер и музыкант Евгений Рогозин. Посмотреть и послушать выставку можно до 3 марта.