Лавров напомнил Макею о «не очень спокойном информационном фоне» 8 21.02.2017, 21:53

Фото: sputnik.by

В Москве прошла встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Лавров, приветствуя Макея, отметил: «Сегодняшний контакт подчеркивает, что мы всегда готовы обсуждать любые вопросы, в том числе непростые, с тем, чтобы находить их решения».

Также он обратил внимание на тот факт, что нынешний этап совместной работы «проходит на не очень спокойном информационном фоне».

По словам Лаврова, встреча должна помочь продвигаться вперед «в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики «cоюзного государства» России и Беларуси на 2016-2017 годы».

Как информирует БелТА, Владимир Макей заявил, что Беларусь и Россия должны подойти к 25-й годовщине установления дипломатических отношений с реальными делами.