«Немецкая волна»: В Беларуси будет бунт 3 21.02.2017, 22:22

ФОТО: SVABODA.ORG

Чем может закончиться для Лукашенко отказ отменить абсурдный декрет.

«В иске отказать – в связи с отсутствием предмета спора». Так закончилось 21 февраля заседание суда Центрального района Гомеля для местного жителя Александра Семенова, подавшего первый в Беларуси иск о признании его «нетунеядцем». Оказалось, что накануне гомельские власти не только в спешном порядке освободили безработного Семенова от уплаты сбора на госрасходы, но и нашли ему место работы.

Ранее Семенов, как и многие белорусы, получил из налоговой инспекции «письмо счастья» - извещение о необходимости уплатить «налог на тунеядцев». Согласно декрету белорусского правителя Лукашенко №3 «О предупреждении социального иждивенчества» граждане страны, которые участвовали в финансировании государственных расходов менее 183 календарных дней в году, должны ежегодно уплачивать сбор в 20 базовых величин (сейчас около 230 евро).

Правозащитник и адвокат Леонид Судаленко рассказал «Немецкой волне» о ситуации вокруг судебного дела Семенова. По его мнению, местные власти пошли на уступки, чтобы сбить протестные настроения после многотысячных акций в Минске и Гомеле, которые прошли 17 и 19 февраля. Но, предупреждает юрист, последний срок уплаты сбора истек, и теперь граждан ждут репрессии с конфискацией имущества и административными арестами.

- Как вы оцениваете «дело Семенова», ведь иск он проиграл?

- А я думаю, что сам Семенов это дело выиграл. Суд не стал рассматривать иск по непризнанию его тунеядцем. Он ведь раньше обращался в налоговую и получил отказ, а теперь достиг своей цели. Власти в один день сняли свои претензии, вызвали в гомельский центр занятости, поставили на учет и устроили охранником в строительную организацию. Кстати, на самом деле Семенов участвовал в финансировании госрасходов, поскольку платил земельный налог, сбор за автомобиль и НДС за пользование мобильной связью и предоставил подтверждающие это документы в суд.

Но по другому вопросу в иске Семенова - возбудить дело о признании декрета №3 несоответствующим Конституции Республики Беларусь, мы действительно проиграли. Судья отказался рассматривать его по существу ввиду неподведомственности. Таким образом создан прецедент - теперь ни один из тех, кого власти признают «тунеядцем», не сможет пожаловаться в суд, жалобы просто не будут приниматься. Эти люди будут обязаны оплатить сбор на госрасходы.

- По официальным данным, из 480 тысяч человек, которые получили «письма счастья» из налоговых инспекций,сбор заплатили только около 50 тысяч человек. Какое наказание ожидает отказавшихся?

- Декрет пока действует, он коснулся каждой семьи. Назвать почти полмиллиона человек тунеядцами, это надо было постараться. 20 февраля истек последний срок уплаты сбора. Наступает вторая фаза – репрессивная. И есть проблема, что к незаплатившим завтра постучится судебный пристав и скажет: мы блокируем твой мобильник, если есть автомобиль, арестовываем его, накладываем арест на имущество запрещаем выезд за границу. А еще вызываем в суд, составляем административный протокол и даем штраф 200 евро на первый раз или арестовываем на 15 суток и привлекаем к обязательному труду. Такой набор санкций ожидает «тунеядцев». Поэтому мы боремся за отмену декрета в целом.

- Ваш прогноз, как будет развиваться ситуация?

- Положение у властей сложное, денег нет. МВФ кредит не дает, раньше соседняя Россия содержала, а теперь Путин не желает финансировать белорусскую экономику. Но без внешних заимствований, предназначенных не для развития, а для проедания, страна не в состоянии себя прокормить.

Люди обеднели. Такого накала протестных настроений я не помню уже давно. На акции вышли простые люди - пенсионеры в пользу своих детей, молодые специалисты, которые не могут найти работу, домохозяйки, воспитывающие детей, у которых тоже потребовали уплаты сбора. Протестуют все слои населения, причем аболютно неполитизированные ранее. Вот сегодня около суда собралось две сотни человек и скандировали лозунги против декрета.

Прогнозировать, на какой шаг решатся власти, трудно, но если там остались разумные силы, они должны если не отменить, то хотя бы установить мораторий на исполнение своего противоречащего конституции документа. Если под такие настроения людей начнут привлекать к ответственности, конфисковывать имущество и садить на сутки, в Беларуси будет бунт.