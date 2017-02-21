Вторая партия билетов на «Евровидение» распродана за пять минут 21.02.2017, 22:45

Начавшаяся во вторник продажа второй партии билетов на песенный конкурс завершилась в Украине за считанные минуты.

Об этом сообщил представитель официального сервиса продаж билетов Concert.ua.

«Сегодня стартовала вторая волна продаж билетов, в частности, поступили в продажу билеты на так называемый Дневной финал (генеральная репетиция конкурса. — Прим.), который состоится в Киеве 13 мая, и на „Финал ТВ“ (запись концерта для телеканалов. — Прим. ТАСС), запланированный на 12 мая», — уточнил представитель сервиса, подчеркнув, что «билеты раскупили буквально за пять минут».

В то же время он отметил, что билеты на финальное шоу, которые также должны были выставить на продажу, предложены не были. Причины этого не пояснили, сообщив, что «точной информации (…) пока нет». Представитель сервиса подтвердил, что следующие билеты появятся в продаже 23 февраля: тогда можно будет приобрести билеты на полуфиналы и заключительную репетицию.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель Concert.ua сообщил (ТАСС http://tass.ru/), что самые дешевые билеты стоят 8 евро (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие — 500 евро (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый билет на финал исходя из информации Concert.ua стоит 1999 гривен (70 евро).

Тем временем на черном рынке цена достигает уже 40 тысяч гривен (1,4 тысячи евро по текущему курсу). «Интернет уже пестрит предложениями по цене, превышающей первоначальную в три — пять раз», — отметил директор Concert.ua Дмитрий Чинь.

На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно приобрести от 8 тысяч гривен (281 евро) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие билеты на финал — минимальная стоимость составляет 9,5 тысячи гривен (333 евро).

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.