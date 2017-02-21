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Николай Черноус: Волна недовольных белорусов будет расти

  • 21.02.2017, 23:13

Возмущение декретом о «тунеядстве» в регионах не утихает.

В Барановичах люди хотели попасть на прием к «депутату» «палаты представителей» и лично потребовать отмены рабского декрета. Однако получили отказ. Причина – у «народной избранницы» не хватило времени на народ, ведь график оказался полностью расписан, передает «Белсат».

- «Депутат» вообще не хотела с нами разговаривать. Она сказала якобы у нее расписан график. У нас было обращение, но она предложила в письменном виде предоставить его.

Мы уже получили один ответ от «депутата», который нас не обрадовал. Он доказывает, что «депутаты» назначенные, и не хотят нас ни слышать, ни слушать.

Люди не просто недовольны декретом, а тем, что нет работы и ситуацией в экономике.

Волна недовольных белорусов будет расти, - заявил активист из Барановичей Николай Черноус.


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