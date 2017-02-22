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Минобороны Германии объявило об увеличении армии

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  • 22.02.2017, 7:35
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Фото: DPA/W. Kumm

Численность бундесвера увеличится до 198 тысяч военнослужащих.

В связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера министерство обороны Германии намерено увеличить численность военнослужащих и гражданских сотрудников вооруженных сил, передает DW.

К концу 2024 года армия Германии должна быть врасти на 20 тысяч до 198 тысяч солдат и офицеров, сообщило военное ведомство во вторник, 21 февраля. Число рабочих мест, занимаемых гражданскими лицами, возрастет примерно до 61400.

"Редко когда бундесвер был востребован так, как сегодня", - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Среди главных задач вооруженных сил она назвала борьбу с террористической организацией "Исламское государство", миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.

После окончания холодной войны армия ФРГ была преобразована в профессиональную и подвергалась значительным сокращениям. Если в конце 1990 года в бундесвере служили 585000 солдат и офицеров, то в настоящее время он насчитывает примерно 168 тысяч профессиональных военных и солдат-сверхсрочников, а также 10 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в вооруженных силах добровольно.


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