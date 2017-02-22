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Ученые нашли природный механизм продления молодости

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  • 22.02.2017, 7:59
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Долголетие напрямую связано с активностью генов, отвечающие за циклы сна.

Американские ученые нашли возможное объяснение циркадным ритмам человека, в частности, необходимости спать ночью и бодрствовать днем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Университет штата Орегон (США) (перевод – lenta.ru).

Специалисты обнаружили не менее 25 генов, связанных с циркадными ритмами, при этом их активность повышается в зрелом возрасте. Причину этого ученые увидели в их защитной функции, проявляющейся в замедлении процессов старения.

Обнаруженные гены связаны, как полагают авторы, с реакцией на, например, клеточное и молекулярное повреждения, а также окислительный стресс.

Активизация генов позволяет предотвратить процессы, приводящие к развитию возрастной нейродегенерации.

Несмотря на то, что свои опыты ученые проводили на дрозофилах, полученные ими выводы справедливы и для человека. Это связано с тем, что биологические процессы, отвечающие за циркадные ритмы, у плодовых мушек и человека контролируют сходные группы генов, говорится в исследовании.


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