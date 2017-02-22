Чем «прославился» задержанный КГБ соратник Мясниковича 6 22.02.2017, 8:15

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Экс-директор «Ггомельтранснефти» Владимир Тимошпольский успел побывать куратором БелАЭС и даже «посланником Бога».

В сообщениях об очередном задержании по делу о даче взятки человеку и фигуранту с затейливой фамилией Тимошпольский было отведено всего несколько строк: взяткодатель, бывший зампред президиума НАН РБ, достиг договоренности об оказании содействия одной из украинских компаний за незаконное денежное вознаграждение. Хотя Тимошпольский заслуживает большего рассказа о нем, пишет сайт belaruspartisan.org.

Ученый, основоположник, лауреат

Владимир Тимошпольский — земляк небезызвестного Дмитрия Яроша, бывшего лидера "Правого сектора", также уроженца Днепродзержинска (ныне Каменска). Возможно, его пути пересекались с известным украинским олигархом Виктором Пинчуком — когда последний заканчивал Днепропетровский металлургический институт (ныне Национальная металлургическая академия академия Украины), Тимошпольский защищал там диссертацию и получал степень кандидата наук.

Как можно узнать на сайте Республиканской научно-технической библиотеки Беларуси, Тимошпольский является доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Республики Беларусь, ученым в области теории, техники и технологии металлургических процессов, промышленных теплотехнологий, инженером-теплоэнергетиком, основположником, лауреатом и прочая, и прочая.

В том числе, обладатель золотой медали М. Ломоносова, на тот момент единственный в Беларуси, к награждению которой его в 2003 году представил Союз металлургов Украины.

С 2004 по 2008 гг. Тимошпольский был заместителем председателя президиума НАН РБ. В те самые годы, когда Академию наук возглавлял политический долгожитель и тяжеловес Михаил Мясникович.

Кроме того, в 2005 году Тимошпольский был введен в состав государственного экспертного совета по вопросам приобретения за рубежом высоких технологий и дорогостоящего оборудования.

"Авантюра" Мясниковича-Тимошпольского

И в этом же году фамилия Тимошпольского всплыла в скандальном обращении экономиста жлобинского БМЗ к депутату Виктору Кучинскому по прозвищу "Гранатометчик", полученному за высказанную готовность защищать Лукашенко "с гранатометом в руках", об "авантюре" Мясниковича.

Как утверждал экономист Белов, отмечая, что обращается по поручению ИТР завода, Мясникович и Тимошпольский при помощи определнной схемы планировали устранить БМЗ с рынка металлокорда, имея на то вполне меркантильные причины — якобы Мясникович владел привилегированными акциями предприятий-конкурентов. Тимошпольского экономист называл "идеологом" этой схемы.

Кучинский тогда обратился во всевозможные органы, от прокуратуры до службы безопасности Лукашенко, но хода дело не получило.

В обращении экономиста к депутату утверждалось, что к Мясниковичу и Тимошпольскому примкнул тогдашний директор БМЗ Николай Андрианов — из-за "авантюрного склада характера и патологической страсти к деньгам".

Андрианов, кстати, будет уволен, только сильно позже, в 2009 году, из-за резонансного "охотничьего дела" — с незаконным захватом лесных угодий и отстрелом занесенных в Красную книгу животных. Хотя тогда много говорилось о том, что истинной причиной скандала была некая ссора "охотников" с КГБ.

А через несколько лет после увольнения СМИ станут писать о задержании Андрианова КГБ. Впрочем, было ли оно и за что его пытались привлечь к ответственности, так и осталось неизвестным. Но его фамилия не раз упоминалась в процессе по связанному с БМЗ делу "трех профессоров". Ученые из БНТУ якобы выдали свои предыдущие разработки в области металлургии за новые и получили за них немалую сумму от БМЗ.

"Посланник бога"

Один из фигурантов дела, профессор Давид Кукуй рассказывал журналистам: "Эта история началась с того, что у нас в республике появилась такая известная личность в Академии наук, которая провозгласила себя посланником бога в белорусской металлургии..."

По словам профессора, этот незазванный человек не давал никому со стороны приходить на предприятие со своими научными разработками и лоббировал интересы иностранных фирм, сам занимался металлургическим бизнесом.

Давид Кукуй погиб в ДТП еще до окончания следствия.

Хотя профессор не называл фамилию "посланника бога", по упомянутым им признакам можно догадаться, что речь шла о Владимире Тимошпольском.

Погорел на трубах

После отстранения от должности заместителя председателя президиума НАН РБ в 2008 году следы Тимошпольского на некоторое время теряются, но в последние годы, как стало известно "Белорусскому Партизану", он был директором по науке и новой технике украинской научно-производственной группы компаний "Нефтегазстройизоляция". Чьей сферой деятельности является организация по разработке, производству и применению оборудования и технологий для строительства и ремонта трубопроводных систем различного назначения.

Напомним, что сейчас Тимошпольский обвиняется в даче взятки генеральному директору ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" Сосновскому в целях "содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе "Мозырь-Брест" стоимостью 8 млрд. неденоминированных рублей".

Автор концепции энергетической безопасности и лоббист БелАЭС

До того как нырнуть с головой в металлургический бизнес, Владимир Тимошпольский породил Концепцию энергетической безопасности Беларуси под эгидой Михаила Мясниковича.

Амбициозная, но до сих пор нереализованная концепция, предусматривала диверсификацию поставок топлива, активное вовлечение в энергетический баланс угля, использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, организацию выпуска пеллет из древесных отходов, из смеси древесины и торфа, а также создание производства по получению биоэтанола и биодизеля.

Ну, а главное, конечно, это строительство БелАЭС. Куратором которого и являлся Тимошпольский до снятия с должности.

А пока он в ней был, то прославился, например, скандальным заявлением о присутствии "политической подоплеки" в вопросе выбора площадки для строительства станции.

"Игналинская АЭС хочет захоранивать отходы на границе с Беларусью. Почему нам тоже не построить там блок, ведь захоронение отходов должно вестись в радиусе 10 км от блока", — заявлял Тимошпольский.

От него же стало известно, что БелАЭС будут "на 99%" строить россияне. Потому что с ними не нужно... тратиться на переводчиков.

"Я уверен на 99%, что это будет Россия, и мы активно в этом направлении работаем. Нужно, чтобы не было подпольных разговоров в этом вопросе. Вектор выбран в направлении России. По технико-экономическим параметрам российское оборудование не уступает двум другим производителям, а по цене дешевле. Кроме того, при выборе российских поставщиков мы будем иметь общность языка и технологий, возможность в рамках Союзного государства получать кредиты, готовить специалистов в российских вузах", — рекламировал российский выбор Тимошпольский.

Надо полагать, при желании на судебном процессе Владимир Тимошпольский мог бы рассказать много чего интересного.