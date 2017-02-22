В Британии появилась самая уютная в мире автобусная остановка 4 22.02.2017, 8:30

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Остановка похожа на комнатку в каком-нибудь домике в старой доброй Англии.

«Делай добро и убегай», — гласит старая истина. Именно так поступает неизвестный герой в английской глубинке, который нашел простой способ порадовать жителей небольшой деревеньки.

Это была обычная автобусная остановка, находившаяся в плачевном состоянии и в течение многих лет подвергавшаяся атакам вандалов, сообщает moya-planeta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Но теперь жители Уэлхэмптона в графстве Девон могут по-настоящему гордиться своим маленьким помещением с каменными стенами после того, как остановку преобразил дизайнер интерьеров, который действует партизанскими методами.

Теперь остановка похожа на уютную комнатку в каком-нибудь домике в старой доброй Англии. Там есть кресло, растения в горшках, на скамейке разбросаны подушки, на стенках висят картины. Возможно, эта остановка является самой уютной в мире.

Кто именно занимается «улучшательством», никто не знает. Набеги с целью благоустройства каменной коробки совершаются время от времени с августа 2016 года. Жители деревни называют неизвестного дизайнера «местным Бэнкси» и от души благодарят его за подаренное хорошее настроение.