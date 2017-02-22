В Боливии проходят массовые акции с требованием отставки президента 22.02.2017, 8:41

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Фото: Reuters

Протесты связаны с годовщиной референдума о возможности выдвижения Эво Моралеса на четвертый президентский срок.

В Боливии проходят массовые акции противников президента страны Эво Моралеса.

Власти страны вывели на улицы городов Ла-Пас и Санта-Крус более 10 тысяч полицейских, которые должны предотвратить столкновения между оппонентами и сторонниками Моралеса, передает русская служба ВВС.

Протесты связаны с годовщиной референдума о возможности выдвижения Моралеса на четвертый президентский срок на выборах 2019 года, который прошел 21 февраля прошлого года. Тогда большинство жителей страны не поддержало инициативу президента.

Моралес пытался добиться отмены ограничения, согласно которому президент может избираться лишь на два срока. Это ограничение было введено при самом Моралесе, который был впервые избран президентом страны в 2005 году. По решению суда, первый срок ему не был засчитан, поэтому он был избран президентом трижды.

Протесты фермеров, выращивающих коку

Во вторник в Ла-Пасе прошли протесты фермеров, выращивающих коку, передает «Франс Пресс». Они недовольны решением правительства ограничить зоны культивации растения. Фермеры протестуют уже несколько дней подряд.

По данным агентства, разгневанные фермеры бросают в полицию камни и файеры. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, а также задержала около полутора сотен человек, передает агентство.

Моралес раньше возглавлял профсоюз фермеров, выращивающих коку. Сам он также был фермером. Он стал первым представителем коренных народностей, пришедшим к власти в стране. Срок его полномочий заканчивается в 2020 году.