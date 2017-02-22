закрыть
22 февраля 2017, среда, 11:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Боливии проходят массовые акции с требованием отставки президента

  • 22.02.2017, 8:41
  • 7,006
Фото: Reuters

Протесты связаны с годовщиной референдума о возможности выдвижения Эво Моралеса на четвертый президентский срок.

В Боливии проходят массовые акции противников президента страны Эво Моралеса.

Власти страны вывели на улицы городов Ла-Пас и Санта-Крус более 10 тысяч полицейских, которые должны предотвратить столкновения между оппонентами и сторонниками Моралеса, передает русская служба ВВС.

Протесты связаны с годовщиной референдума о возможности выдвижения Моралеса на четвертый президентский срок на выборах 2019 года, который прошел 21 февраля прошлого года. Тогда большинство жителей страны не поддержало инициативу президента.

Моралес пытался добиться отмены ограничения, согласно которому президент может избираться лишь на два срока. Это ограничение было введено при самом Моралесе, который был впервые избран президентом страны в 2005 году. По решению суда, первый срок ему не был засчитан, поэтому он был избран президентом трижды.

Протесты фермеров, выращивающих коку

Во вторник в Ла-Пасе прошли протесты фермеров, выращивающих коку, передает «Франс Пресс». Они недовольны решением правительства ограничить зоны культивации растения. Фермеры протестуют уже несколько дней подряд.

По данным агентства, разгневанные фермеры бросают в полицию камни и файеры. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, а также задержала около полутора сотен человек, передает агентство.

Моралес раньше возглавлял профсоюз фермеров, выращивающих коку. Сам он также был фермером. Он стал первым представителем коренных народностей, пришедшим к власти в стране. Срок его полномочий заканчивается в 2020 году.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии