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Никки Хейли: США и Евросоюз едины в вопросе сохранения санкций против РФ

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  • 22.02.2017, 8:59
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Никки Хейли

Посол США в ООН подчеркнула, что вся западная цивилизация противостоит сейчас одинаковым вызовам.

Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что США и Европейский Союз едины в вопросе сохранения санкций до полного выполнения Россией Минских соглашений, сообщает УНИАН.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в отношении нерешенных конфликтов в Европе.

«Соединенные Штаты считают, что это возможно – иметь лучшие отношения с Россией. В конце концов, мы противостоим многим одинаковым угрозам, но более тесное взаимодействие с Россией не может достигаться за счет безопасности наших европейских друзей и союзников. Именно поэтому Соединенные Штаты призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно поэтому мы продолжаем настоятельно призывать Россию продемонстрировать стремление к миру путем полного выполнения обязательств по Минскими соглашениям и прекращения оккупации Крыма», – отметила Хейли.

«Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются едиными в поддержке этого подхода, сохраняя силу санкций до того времени, пока Москва в полной мере выполнит Минские обязательства», – подчеркнула посол.

Также она сказала, что отдельные американские санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.


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