Что общего у среднего белоруса и учительницы из Эфиопии? 6 22.02.2017, 9:06

Ответ на это дает любопытный сервис Global Wage Calculator, созданный американским телеканалом CNN.

Он позволяет жителю каждой страны ввести сумму своего заработка за последний год и увидеть – много это или мало по сравнению с зарплатами людей разных профессий, живущих в других странах, пишет «Салідарнасць».

Например, средний житель Соединенных Штатов, согласно данным сервиса, зарабатывает 44 952 доллара ежегодно. Это примерно в четыре раза меньше годовой получки владельца американской компании, в 14 раз больше зарплаты учительницы в Эфиопии и в 7 раз больше заработка уборщика в Таиланде.

Если же ради интереса ввести на странице зарплату среднестатистического белоруса в долларах (даже по явно завышенным официальным данным Белстата), то мы увидим весьма красноречивое сравнение.

Оказывается, что большинство белорусов имеют в точности такую же зарплату, как и учительница в Эфиопии. Кроме того, среднестатистический гражданин нашей страны зарабатывает гораздо меньше, чем уборщик в Таиланде и водитель в Южной Африке, не говоря уже о докторе в Греции, руководителе компании в Финляндии и владельце бизнеса в США.

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В завершении сервис CNN выносит совсем безжалостный для белорусов вердикт: средняя зарплата в нашей стране составляет лишь 22% от среднемировой. Это в очередной раз подтверждает факт, что из группы крепких середняков Беларусь переместилась в компанию отъявленных двоечников – то и дело оставаясь в классе на второй год.