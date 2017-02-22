«Депутат» в Барановичах испугалась рассерженных белорусов 22 22.02.2017, 9:15

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Десятки человек вышли к исполкому с требованием отменить декрет о «тунеядцах».

Возле Барановичского райисполкома 21 февраля собралось около трех десятков человек, которые подготовили для «депутата» Татьяны Якубович обращение с требованием инициировать в законодательном порядке отмену декрета №3.

Отца и сына Черноусов вместе с собравшимися пропустили в райисполком. Николай Черноус-младший попытался зайти в кабинет, где принимала Татьяна Якубович, но ему сказали, что она занята, пишет intex-press.by.

Активисты ожидали Татьяну Якубович 40 минут. Они подготовили для «депутата» обращение, в котором требовали инициировать в законодательном порядке отмену декрета №3, вернуть все денежные средства, которые уже выплатили «тунеядцы», и отчитаться перед избирателями о предпринятых шагах.

Когда Черноус-младший попал в кабинет к Татьяне Якубович, та отказалась принимать активистов и горожан, сославшись на то, что она проводит прием только по предварительной записи. «Депутат» предложила Черноусу записаться на прием прямо у нее в кабинете, что он и сделал.

Выйдя из кабинета, Черноус-младший заявил:

– Нам не удалось попасть к Якубович сегодня. Сомневаюсь, что сможем это сделать завтра или послезавтра. К сожалению, нас не рады видеть коллективно, тем более обсуждать с нами такие острые вопросы. Не знаю, наступит ли время, когда политики повернутся к нам лицом.

Поддержать активистов пришли горожане, которые получили извещения об уплате сбора на финансирование госрасходов.

– Я не могу найти работу уже год. У меня три высших образования, стаж работы есть. Я с удовольствием устроилась бы на работу, но ее нет, – рассказала горожанка Марина Завистович.

– Я пришла, потому что у меня много вопросов к нашим властям: почему они издеваются над народом? Почему родители должны «выкупать» у государства своих детей? Мне тоже пришло «письмо счастья». В 2015 году я платила сбор на ремесленничество – 21 рубль. Не уложилась по срокам, но заплатила. В итоге 2015 год посчитали как «нерабочий», и теперь я должна платить еще раз. Но ведь деньги были заплачены! Мне их никто не вернул. Я попробовала доказать, что моя ситуация попадает под «сложную жизненную ситуацию», собрала все документы, но комиссия мне отказала. Решили, что я могу платить. Заработка у меня нет, придется выплачивать налог с родительской пенсии,– возмущалась Елена Кривошея.

Горожанин Сергей Кутькин был на Марше рассерженных белорусов в Минске. Он пришел поддержать и барановичских активистов.

– Мой отец, как и я, не может найти работу. У человека три специальности, но в городе работы нет. Вакансии пересматриваем, но наиболее актуальные у агентств, которым нужно платить, либо о работе в Москве. Я не хочу работать за границей. Я хочу работать здесь, дома. А этот декрет заставляет молодежь уезжать, ведь в городе нет возможности куда-то устроиться, – пояснил Сергей Кутькин.