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Украинец показал лучший за 16 лет результат в белорусской хоккейной экстралиге

  • 22.02.2017, 9:25
  • 5,479
Андрей Михнов
Фото: ХК Юность

Форвард «Юности» Андрей Михнов набрал 70 баллов в 39 поединках.

Средняя результативность составила 1,8 очка за матч, сообщает pressball.by.

В истории белорусских чемпионатов лишь два хоккеиста добивались лучшего показателя, и случилось это в далеком сезоне-2000/01, когда у форварда «Гомеля» Андрея Шевелева было 2,06, а у его одноклубника Дмитрия Овсянникова — 1,92 (учитывались только те игроки, которые поучаствовали хотя бы в трети матчах «гладкого» первенства).

С тех пор никто и близко не подбирался к подобным цифрам. Лучшая статистика была у выступавшего за новополоцкий «Химик» россиянина Дмитрия Кириленко — 1,56 в «регулярке»-2006/07.

Напомним, в нынешнем сезоне Михнов побил рекорд 13-летней давности по количеству очков, набранных за одну встречу. В октябрьском свидании с «Химиком» он отметился в протоколе 11 (4+7) раз.


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