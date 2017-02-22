«Бензиновые реки» из Беларуси резко обмелели 2 22.02.2017, 9:35

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По некоторым направлениям падение экспорта нефтепродуктов составило почти 100%.

Проседание белорусского экспорта в 2016 году на 12,2% в валютном исчислении вызывает серьезную тревогу за стабильность национальной экономики в ближайшей перспективе.

«Завтра твоей страны» проанализировало, где возникли и разрослись дыры, а где сохранились и появились возможные просветы.

Главной причиной уменьшения валютных поступлений в прошлом году (их объем составил по торговле товарами 23 415, 5 млн долларов) стало сокращение поставок нефтепродуктов на западноевропейский рынок. Неслучайно главный адресат предыдущих лет – Соединенное Королевство – возглавляет список наиболее просевших в прошлом году рынков для белорусского экспорта.

По данным Национального статистического комитета, есть рынки с еще более значительным падением продаж к 2015 году. Лидером стала Либерия — экспорт в эту страну обвалился до 14,3% к 2015 году. Экспорт белорусских товаров в Грецию составил всего 17,4%, в Сербию – 26,7%, на Тайвань – 33,2%.

Но в общем объеме экспорта поставки в эти страны совершенно не сопоставимы с миллиардными доходами, которые получала и еще получает Беларусь, продавая нефтепродукты в Великобританию. Так что всего 36,8% к 2015 году на этом рынке — выглядит почти катастрофой. Сокращение почти на 20% экспорта в Нидерланды, на 55% в Латвию — это тоже результат обмеления бензиновых рек из Беларуси. Уменьшение нефтяных потоков отразилось и на показателях торговли с Литвой.

Обращает на себя внимание ослабление азиатского вектора: в 2016 году экспорт белорусских товаров уменьшился в Китай и Индию и даже самый близкий, исходя из геополитики, Казахстан.

Эти страны вошли в топ-10 просевших в прошлом году рынков для товарного экспорта из Беларуси. В него включены страны, имеющие наибольшие доли в общей структуре поставок из нашей страны.

Рост поставки нефтепродуктов в Украину — единственный существенный «просвет» по этой позиции. Их объемы выросли в цене на 2,7%, а в целом экспорт в южную соседку по итогам 2016 года прирос на 13,2%.