Как политика Путина бьет по самой Москве 22.02.2017, 9:47

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Восточная Европа является самым быстро милитаризирующимся регионом в мире.

Военная агрессия Кремля в Украине и Восточной Европе спровоцировала обратный эффект: страны региона, по сути, создают антироссийский военный блок, а НАТО перевооружает и укрепляет свой восточный фланг, пишет Международный корреспондент The Daily Signal, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане Нолан Петерсон (перевод – nv.ua).

В целом Восточная Европа является самым быстро милитаризирующимся регионом в мире, и это не на руку Москве.

«Думаю, военная политика России потерпела поражение, поскольку обернулась национальным сопротивлением и началом перевооружения НАТО», – говорит старший научный сотрудник American Foreign Policy Council.

«Но угрозы для России нет», – добавил он, подчеркивая, что НАТО и Украина наращивают свои военные потенциалы для обороны, а не для каких-либо наступательных действий. (…)

«Скорее всего, военные провокации против НАТО со стороны России не прекратятся, поскольку имидж непредсказуемого Путина выгоден Москве – все боятся еще одной войны в Европе», – полагает старший научный сотрудник Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский.

Сея сомнения относительного того, «сможет ли НАТО защитить своих членов в случае агрессии», Россия, по мнению Шелиговского, пытается вновь утвердить свое влияние в так называемом «ближнем зарубежье» – по сути, на территории бывшего Советского Союза.

Российский гамбит, судя по всему, срикошетил

Тем не менее, российский гамбит, судя по всему, срикошетил.

«Российская агрессия против соседей привела к тому, что многие страны НАТО изменили свое отношение к угрозам. Многие из них, в конце концов, предприняли шаги для увеличения оборонных расходов, – говорит политический аналитик Дэниел Кочис. – Американские администрации не могли этого добиться десятилетиями».

НАТО

Российская агрессия привела к тому, что НАТО решило перевооружиться, а также выработать более жесткую позицию по отношению к Москве.

Члены западного военного альянса (изначально созданного для сопротивления Советскому Союзу) пообещали увеличить военные расходы. В то же время НАТО разворачивает вдоль своего восточного фланга, в направлении российской границы, новые силы, причем в таких масштабах, которые здесь не видели со времен Холодной войны.

«Россия пытается подорвать солидарность и усугубить разногласия внутри блока, – говорит Кочис. – Очень важно, чтобы члены НАТО стояли одним фронтом против этих неустанных попыток».

На встрече министров обороны стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис настаивал на том, чтобы все страны-члены тратили на оборону не менее 2% ВВП. На данный момент только пять стран – США, Эстония, Греция, Польша и Британия – выполняют это обязательство.

«Америка не может беспокоиться о безопасности ваших детей больше, чем вы сами», – подчеркнул Мэттис во время своей речи.

В ответ на военные действия России в Украине, НАТО планирует отправить к российским границам четыре батальона численностью 1000 солдат каждый: по одному батальону в страны Балтии, и четвертый – в Польшу.

Кроме того, есть силы сверхвысокой готовности, которые насчитывают около пяти тысяч военнослужащих. Это подразделение, пишется на сайте НАТО, должно «реагировать на непредвиденные угрозы со стороны России, а также риски, исходящие из Ближнего Востока и Северной Африки».

Численность американских сил в Европе составляет около 35 тысяч военнослужащих, включая две пехотные бригады. Для сдерживания Москвы США недавно развернули еще одну бригаду в Польше (численностью 3500 военнослужащих и с 87 танками на вооружении). Еще одно подразделение – численностью 500 солдат – было развернуто в Румынии.

Американские военные есть и в Украине. Здесь они проводят военные учения для украинских вооруженных сил.

«США подтвердили свою приверженность пятой статье статута НАТО. России придется признать, что эти гарантии по-прежнему незыблемы, – говорит Кочис. – Любое отклонение от этих гарантий приводит лишь к агрессии и просчетам».

Широкая картина

Наращивание сил НАТО на восточном фланге незначительно по сравнению с тем, что развернула на границе с Россией Украина. Из-за российской агрессии военный баланс сил в Европе с 2014 года сильно изменился.

Украина развернула на Донбассе 60 тысяч военнослужащих, наряду с тяжелой артиллерией и техникой. До 2014 года сил подобного масштаба на границе России не было.

«Действия РФ в Украине – это, прежде всего, о внутренней российской политике, – говорит Кочис. – Стабильная, экономически процветающая Украина на границе с Россией для российского режима является угрозой». (…)

Неизбежность

Эстония, Латвия и Литва, входившие ранее в Советский Союз, а теперь являющиеся членами НАТО, наращивают свой военный потенциал быстрее, чем любая другая страна в мире.

По данным Jane's Information Group, балтийские страны в совокупности увеличили расходы на новое военное оснащение с $210 млн в 2014 году до $390 в 2016-м. К 2020-му совокупный оборонный бюджет Балтии будет составлять $2,1 млрд (для сравнения, в 2005 году было $930 млн).

Польша, которая также является членом НАТО, с 2006 года увеличила свои военные расходы в два раза. В 2016 году они составили $9,2 млрд. За последние десять лет военные расходы Польши увеличились в восемь раз. В 2015 году, например, этот показатель подскочил сразу на 18%.

Даже Швеция и Финляндия, страны, которые в основном сохраняли нейтральный статус на протяжении Холодной войны, начали наращивать военный потенциал из-за российской угрозы.

По сообщениям британского издания The Independent, финские власти думают о том, чтобы запретить некоторым иностранцам покупать собственность вблизи военных объектов, поскольку опасаются, что россияне могут скупать земли, которые могут быть использованы для вторжения. (…)

Приоритеты

Многие аналитики сравнивают нынешние трения между Россией и НАТО с Холодной войной. Они видят это конфликт через биполярные линзы: НАТО с одной стороны, Россия и ее приспешники – с другой.

Тем не менее, сложившуюся ситуацию в Восточной Европе не так уж легко свести до парадигмы Холодной войны. Этот регион больше не является ничейной территорией (с геополитической точки зрения). Теперь здесь ведется многополярная региональная борьба за власть. Тем не менее, восточные члены НАТО сохраняют приверженность альянсу.

«Для Польши НАТО с его пятой статьей есть и будет ключевым элементом политики безопасности, – говорит Шелиговский. – Следовательно, польские власти попытаются укрепить свои связи с США и призвать европейских членов НАТО увеличивать свои военные бюджеты».

Но внутри НАТО нет согласия относительно того, что является для альянса главной угрозой.

Некоторые высокопоставленные лица западноевропейских стран НАТО и часть американских чиновников считают, что главной угрозой для альянса являются террористы, которые приезжают из таких горячих точек как Ирак и Сирия. Но восточноевропейские страны уверены, что главной угрозой для НАТО является Россия.

«Терроризм и нестабильность, исходящие из стран Ближнего Востока и Северной Африки, являются угрозой для членов НАТО, и только Россия представляет настоящую экзистенциальную угрозу для альянса», – заключает Кочис.