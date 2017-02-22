Белорусов просят проверить купюры номиналом 20 рублей 22.02.2017, 10:05

Очень вероятно, что они могут оказаться фальшивыми.

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных белорусских рублей, сообщает пресс-служба СК.

Основанием к возбуждению послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что подозреваемые, 1991 и 1989 годов рождения, с января по февраль 2017 года изготовили с целью сбыта порядка 200 единиц поддельных денежных знаков номиналом 20 белорусских рублей образца 2009 года с серийным номером «СК 8387976».

Поддельные купюры сбывались в организациях торговли, маршрутных такси, киосках КУП «Минсктранс» и иных организациях с целью размена, путем приобретения недорогих товаров.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

В ходе предварительного расследования следователями совместно с сотрудниками милиции часть поддельных денежных знаков изъята.

Следствие полагает, что в гражданском обороте могут еще находиться поддельные купюры номиналом 20 рублей образца 2009 года с серийным номером «СК 8387976».

В связи с этим следствие обращается к гражданам с просьбой сверить номера находящихся в пользовании денежных знаков.