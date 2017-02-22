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Самолеты МиГ-29 из Барановичей перебазировали в Бобруйск

  • 22.02.2017, 10:45

Это было сделано в рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил страны.

Часть сил и средств войсковой части 54804 (Барановичи) перебросили на запасной аэродром. Сделано это в рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил страны.

В первую очередь подразделения авиационной воинской части подготовили колонну для перебазирования на запасной аэродром. Первыми прибыли передовые команды авиационных техников, затем летный состав получил полетные задания — выполнил навигационно-штурманские расчеты и подготовил самолеты к вылетам, пишет «Белорусская военная газета».

В соответствии с полученным распоряжением, мы осуществили перебазирование части сил из пункта постоянной дислокации на запасной аэродром. Для нас это не составило определенных трудностей, ведь мы готовы выполнить задачу с любого аэродрома. Летный состав выполнял учебные полеты для поддержания уровня натренированности в интересах несения боевого дежурства, — рассказал изданию командир в/ч 54804 полковник Юрий Пыжик.


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