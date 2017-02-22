закрыть
22 февраля 2017, среда, 11:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бьорндален: Неудачи быстро забываются, когда у тебя есть маленький ребенок

  • 22.02.2017, 10:59

Норвежец рассказал, как они с Домрачевой воспитывают дочь.

Воьсмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что значило для него находиться вместе с семьей на чемпионате мира в Хохфильцене, пишет «Трибуна».

- Теперь я живу не с парнями из команды, а с семьей, и это хорошо. У нас все замечательно, хотя приходится немного поработать по ночам. Это единственное большое отличие этого чемпионата мира от предыдущих. Но в то же время очень здорово путешествовать вместе с семьей.

– Каково это – быть отцом маленького ребенка на чемпионате мира?

– Ты заряжаешься энергией, когда после дерьмово проведенной гонки приходишь домой к смурфику, который лежит там и просто улыбается... С большими глазами ждет папу, возвращающегося с лыжни.

Плохие результаты забываются быстро, когда у тебя есть маленький ребенок. В этом смысле это может быть преимуществом. Единственное, что изменилось, – это то, что теперь у нас есть малышка, о которой нужно заботиться. В этом только плюсы.

Немного жаль, что я не проводил так много времени с командой, но я должен позволить им избежать детского плача. В этом случае лучше жить отдельно с семьей», – заключил Бьорндален.

Напомним, что в 1 октября в семье Бьорндалена и Дарьи Домрачевой родилась дочка Ксения.

В Хохфильцене Бьорндален и Домрачева завоевали бронзу и серебро в гонках преследования.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии