Бьорндален: Неудачи быстро забываются, когда у тебя есть маленький ребенок 22.02.2017, 10:59

Норвежец рассказал, как они с Домрачевой воспитывают дочь.

Воьсмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, что значило для него находиться вместе с семьей на чемпионате мира в Хохфильцене, пишет «Трибуна».

- Теперь я живу не с парнями из команды, а с семьей, и это хорошо. У нас все замечательно, хотя приходится немного поработать по ночам. Это единственное большое отличие этого чемпионата мира от предыдущих. Но в то же время очень здорово путешествовать вместе с семьей.

– Каково это – быть отцом маленького ребенка на чемпионате мира?

– Ты заряжаешься энергией, когда после дерьмово проведенной гонки приходишь домой к смурфику, который лежит там и просто улыбается... С большими глазами ждет папу, возвращающегося с лыжни.

Плохие результаты забываются быстро, когда у тебя есть маленький ребенок. В этом смысле это может быть преимуществом. Единственное, что изменилось, – это то, что теперь у нас есть малышка, о которой нужно заботиться. В этом только плюсы.

Немного жаль, что я не проводил так много времени с командой, но я должен позволить им избежать детского плача. В этом случае лучше жить отдельно с семьей», – заключил Бьорндален.

Напомним, что в 1 октября в семье Бьорндалена и Дарьи Домрачевой родилась дочка Ксения.

В Хохфильцене Бьорндален и Домрачева завоевали бронзу и серебро в гонках преследования.