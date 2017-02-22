«За нашу и вашу свободу» 22.02.2017, 11:05

Фото: «Радыё Свабода»

В украинском посольстве состаялся вечер памяти Героев Небесной сотни.

В украинском посольстве в Минске состоялся вечер, посвященный памяти жертв массового расстрела на площади Независимости в Киеве в 2014 году во время Революции достоинства.

Во время ее временный поверенный в делах Украины в Беларуси Валерий Джигун объявил, что белорусу Михаилу Жизневскому, погибшего на Майдане, было посмертно присвоено гражданство Украины; таким образом, согласно украинскому законодательству, как и все герои Небесной сотни, он должен стать Героем Украины, передает «Радыё Свабода».

Ведущая Наталья Бабина начала мероприятие, пригласив к микрофону временного поверенного в делах Валерия Джигунa.

- Уже третий год в конце февраля мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни на Майдане. Украинский свободный дух заставил этих людей не заботиться о своей судьбе, а с достоинством, высоко поднявши голову, выйти на улицы Киева, - сказал Валерий Джигун после минуты молчания. - Особенно хочется вспомнить Михаила Жизневского, который боролся не только за Украину, но и за будущее родины. Он погиб за суверенитет Украины и Беларуси, за вашу и нашу независимость. На днях я встречался с матерью Жизневского, Ниной Васильевной, и сообщил, что ее сын посмертно стал украинским гражданином.

Кроме того, глава посольства вспомнил Александра Черкашина - брестчанина, погибшего на Донбассе в августе 2015-го. Дипломат подчеркнул: 20 февраля 2014 года состоялся не только расстрел Небесной сотни, но и началась российская аннексия Крыма.

- Следует помнить о том, что и сегодня в Крыму украинских патриотов и крымских татар бросают за решетку. Но мы выстоим, мы победим любого врага, - сказал он в конце речи.

После выступления временного поверенного гостям посольства продемонстрировали 25-минутный документальный фильм о событиях на Майдане. Это была хроника протеста: от кадров, на которых несколько десятков человек в центре Киева поют украинский гимн и держат национальные флаги до охваченного огнем многотысячного Майдана.

Затем слово взял председатель Комитета солидарности с Украиной Игорь Рынкевич.

- Когда начались протесты, некоторые из наших активистов поехали в Киев, другие остались здесь и собирали теплые вещи, пищу, чтобы передать ее протестующим. Главное, что ваша борьба не оставила равнодушными белорусов. Мы поняли: только вместе возможно противостоять имперскому реваншизма. А расследование расстрела остается актуальным, пока не будут четко установлены лица снайперов-преступников, - сказал Рынкевич.

Три года назад Комитет солидарности возник как общественная инициатива тех, кто выступил в поддержку Украины. Cегодня в состав Комитета входят около 70 постоянных участников.

- За время нашей работы мы направляли обращения в Министерство иностранных дел, протестовали против участия российских военных в параде на День победы в Минске, собирали подписи за открытие украинского телеканала в Беларуси, возили гуманитарную помощь в зону боевых действий под Мариополем. А в сообществе комитета в Facebook мы пытаемся объединить всех неравнодушных к судьбе Украины. Кстати, там уже 5 тысяч подписчиков, среди которых есть и россияне, - рассказал Рынкевич журналистам.

Поэт и бард Дмитрий Захаревич прочитал собравшимся стихи, написанные во время его творческой командировки на Донбасс, где он выступал перед украинскими военными «буквально в окопах и на блокпостах».

Белорусский историк, кандидат наук Виктор Кохнович, который также посетил мероприятие, поделился со журналистами своими мыслями по поводу третьей годовщины гибели Небесной сотни:

- Майдан стал нитью, которую вытащили из моей судьбы. Помню, как искренне я удивился, когда люди решили стоять до конца просто потому, что уважали себя. Сначала я был настроен скептически: ну собрались люди, постоять, и скоро их разгонят. Но вскоре все увидели: за несколько дней Украина сделала выбор и народный гнев победил годы молчания.

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Вечер солидарности с Украиной памяти Героев Небесной Сотни пройдет 22 февраля в офисе Партии БНФ в Минске (улица Чернышевского, 3) в 18 часов.

18-20 февраля 2014 года произошли массовые стычки протестующих на площади Независимости в Киеве. Снайперы открыли огонь по толпе, в результате погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть пост и убежать в Россию.