Финальные сцены из лучших фильмов «Оскара» соединили в одном видео 22.02.2017, 11:26

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Фото: AP

Видео содержит последние кадры «Крестного отца», «Титаника», «Гладиатора» и еще 42 лент.

В интернете появился полутораминутный ролик, в котором соединили финальные сцены 45 фильмов, получивших награду кинопремии «Оскар» в разные годы.

В ролике, размещенном на сайте Vimeo, можно увидеть последние кадры кинокартин «Крестный отец», «Афера» и «Охотник на оленей». Эти ленты представляют 70-е годы XX века, пишет kp.by.

Восьмидесятые представлены финальными сценами фильмов «Амадей», «Из Африки», «Человек дождя», 1990-е — «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп» и «Титаник».

В 2000-е годы «Оскар» получали картины «Гладиатор», «Чикаго», «Миллионер из трущоб».А 2010-е представлены фильмами «Король говорит», «Артист», «12 лет рабства», «В центре внимания».

Напомним, вручение «Оскара» в этом году пройдет 26 февраля.