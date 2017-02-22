Власти «воскресили» гомельчанина ради налога на «тунеядство» 5 22.02.2017, 11:45

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В Гомеле в «тунеядцы» записали мужчину, которого бывшая жена посчитала умершим.

В налоговую обратился мужчина, который возвратился из России после более чем десятилетнего отсутствия в Беларуси. За это время бывшая жена признала его безвестно отсутствующим, а после и умершим. На восстановление в правах потребовался почти год, из-за чего мужчина не мог устроиться на работу и автоматически попал в разряд «тунеядцев», пишет «Советский район».

Начальник инспекции МНС по Советскому району областного центра Константин Трацевский посоветовал мужчине подать документы в городскую комиссию по реализации декрета № 3, однако тот отказался. Не захотел огласки своей истории и неприятностей на новой работе.

Большинство из обратившихся попали под действие документа из-за того, что ухаживали за престарелыми родственниками, которые не были признаны инвалидами. Уплатить сбор они не готовы.

Напомним, вчера в Гомеле прошла вторая «серия» беспрецедентного для страны гражданского процесса. 53-летний Александр Семенов обратился в суд после того, как получил «письмо счастья» от налоговой. Гомельчанин, который не имел официальной работы в 2015 году, потребовал освободить его от уплаты «тунеядского» сбора и признать декрет №3 неконституционным.