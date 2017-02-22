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Нападающий «МЮ» отказался от рекордного предложения из Китая

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  • 22.02.2017, 11:47
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Уэйн Руни

За три года в Китае футболист мог заработать больше, чем за 17 лет в Англии.

Уэйн Руни, являющийся лучшим бомбардиром в истории клуба, отказался от перехода в китайский клуб. Трансфер мог состояться до конца февраля

Уэйн Руни доиграет нынешний сезон в составе «Манчестер Юнайтед», сообщает rbc.ru. Нападающий отказался от рекордного предложения от китайского клуба. За три года в Китае футболист мог заработать больше, чем за 17 лет в английской премьер-лиге.

Представители Руни провели встречу с руководством «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гуоань». При этом сам форвард заявил, что не покинет «МЮ» нынешней зимой. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

«Гуанчжоу Эвергранд» — действующий чемпион Китая. Его возглавляет Луис Фелипе Сколари, ранее тренировавший сборные Бразилии и Португалии, а также лондонский «Челси». «Бейцзин Гуоань» в прошлом году финишировал в китайской Суперлиге пятым. Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

Ранее Mirror сообщает, что неназванный китайский клуб предложил Руни трехлетний контракт на рекордные в истории футбола £140 млн (€164 млн). В пересчете это получается £897 тыс (€1 млн) в неделю. В «Манчестер Юнайтед» зарплата нападающего составляет £300 тыс. (€352 тыс.) в неделю.

Переехав в чемпионат Китая, 31-летний футболист мог стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сейчас наиболее высокую зарплату в мире получает аргентинец Карлос Тевес, который в «Шанхай Шенхуа» зарабатывает £650 тыс. (€763 тыс.) в неделю.

21 января Руни принес «Манчестер Юнайтед» ничью в выездном матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити», реализовав штрафной на пятой добавленной арбитром минуте.

Для Руни этот гол стал 250-м в 545 матчах в составе «Манчестер Юнайтед». Нападающий побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству мячей, забитых за команду во всех турнирах (249). Из 250 мячей 179 Руни реализовал в чемпионате Англии, 34 — в Лиге чемпионов, 5 — в Лиге Европы, 3 — в клубном чемпионате мира, 22 — в Кубке Англии и 1 — в Суперкубке Англии.

Также Руни установил новый рекорд премьер-лиги по голам на выезде. Прежнее достижение (87 мячей) принадлежало Алану Ширеру, с 1988 по 2006 год выступавшему за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». В матче со «Сток Сити» Руни забил 88-й гол на выезде в премьер-лиге.


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