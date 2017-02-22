Порошенко посоветовал Беларуси и странам Балтии быть готовыми к провокациям со стороны РФ 3 22.02.2017, 13:30

5,455

Петр Порошенко

Об этом он заявил на собрании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Петр Порошенко предупредил Беларусь и страны Балтии о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, пишет rbc.ua. Об этом заявил президент Украины в рамках выступления на оперативных сборах руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент Украины посоветовал Беларуси и странам Балтии быть готовыми к любым провокациям со стороны Москвы» , - сообщил Цеголко.

Президент України порадив Білорусі і країнам Балтії бути готовими до будь-яких провокацій з боку Москви — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 февраля 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Порошенко, для президента Российской Федерации Владимира Путина границы с Украиной не существует. Он также добавил, что непризнание отдельных народов было поводом для оккупации нацистов.