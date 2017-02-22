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Порошенко посоветовал Беларуси и странам Балтии быть готовыми к провокациям со стороны РФ

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  • 22.02.2017, 13:30
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Петр Порошенко

Об этом он заявил на собрании руководящего состава Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Петр Порошенко предупредил Беларусь и страны Балтии о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, пишет rbc.ua. Об этом заявил президент Украины в рамках выступления на оперативных сборах руководящего состава Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент Украины посоветовал Беларуси и странам Балтии быть готовыми к любым провокациям со стороны Москвы» , - сообщил Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Порошенко, для президента Российской Федерации Владимира Путина границы с Украиной не существует. Он также добавил, что непризнание отдельных народов было поводом для оккупации нацистов.


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