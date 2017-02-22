Минчане бойкотируют транспортный налог 25 22.02.2017, 15:59

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Жители столицы чаще других игнорируют техосмотр и не платят транспортный налог.

В прошлом году количество автомобилистов, которые не прошли техосмотр, а следовательно, и не заплатили транспортный налог, снизилось на 10% по сравнению с 2015 годом. Меньше всего техосмотр проходят минчане, жители Витебской и Могилевской областей.

Как рассказали tut.by специалисты УП «Белтехосмотр», за прошлый год выдано порядка 1 542 422 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 9,6% меньше, чем в 2015 году — тогда было выдано порядка 1 705 640 разрешений. Эти автомобилисты не только не прошли техосмотр, но и не заплатили дорожный налог. Активнее всего автомобилисты проходят техосмотр в апреле и декабре — накануне повышения базовой величины.

При этом, в Минске количество выданных разрешений на допуск авто к участию в дорожном движении уменьшилось на 15,7%. Похожая ситуация также в Витебской (- 9,6%) и Могилевской (-9,6%) областях. Возможно, это связано с увеличением числа новых автомобилей — владельцам таких авто нужно проходить техосмотр раз в два года. Автомобилисты Брестской и Гомельской областей в этом плане довольно законопослушны.