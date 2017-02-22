Янукович и пустота 1 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

22.02.2017, 17:51

Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Иногда про человека говорят «без царя в голове». Но тут еще хуже – без единой мысли.

Пропагандистской газете «Комсомольская правда» поручили провести интервью с Януковичем, видимо к трехлетию Майдана. Мои эховские коллеги считают это интервью сенсационным, потому что Янукович, как пишут российские издания, в нем говорит, что не обращался к России ввести войска. Про это я еще скажу, но для меня воистину сенсационным был абсолютно мусорный уровень самой газеты. Махровая совковая пропаганда сочится, торчит из каждого вопроса, ибо в вопросе уже прописан ответ.

К примеру, газета спрашивает: « — Вопрос о вооруженных группировках, которые проводят блокаду Донбасса и которые правительство на словах осуждает. (Обратим внимание, что газета знает, что «осуждает» на словах. Видимо, расстрел на месте был бы доказательством осуждения на деле) Как вы считаете, не может ли получиться так, что если правительство не сможет с ними справиться, то они проведут еще один переворот и уже тогда власть перейдет к откровенным нацистам? (То есть, те, кто считает, что торговать с донбасскими сепаратистами, — это откровенные нацисты. И оболваненные читатели КП даже не узнают, что среди этих нацистов и депутаты Рады и половина граждан Украины).

Или вот еще шедевр: «— Очевидно, что Порошенко не намерен выполнять Минские соглашения. Возможно ли возобновление войны, а последнее обострение в Авдеевке — это прощупывание почвы). Тут даже два шедевра в одном флаконе. Во-первых, этот корреспондент точно знает, что Порошенко не намерен выполнять минские соглашения – видимо, сам Порошенко ему об этом и сказал. Кроме того, корреспондент знает, что сепаратисты «ДНР-ЛНР» просто пили кефир, а обострение устроили исключительно фашисты из украинской армии.

Однако, несчастный Янукович, вместо того, чтобы спустить КП с лестницы, бодро отвечал на вопросы.

Сказал три тезиса:

1. Во всем виноваты «кукловоды» с Запада, а далее нынешняя украинская власть.

2. Он готов участвовать в налаживании мирной жизни и все время обращается к мировым лидерам.

3-е. Было не письмо Путину, а заявление.

Но чем одно отличается от другого, мне непонятно.

Хоть на сортирной бумаге напиши, но если там ты заявляешь о необходимости ввести войска, то какая разница!

Вот и весь комментарий по сути сказанной фразы.

Но есть еще одна общая деталь во всех интервью Януковича – его бесконечные оправдания и полное непризнание вины. Хоть в чем-то.

Но понимаете, ведь так не бывает. Президент страны ответственен за все, потому он и президент. И президент не бывает безгрешным. Главное, что бесконечно твердит Янукович – я вот хотел сделать хорошо, но мне помешали. Но умение справиться с кризисом – это политическое умение президента. Не может президент сказать – сядьте все там, в уголке и не мешайте мне, пока я сделаю всем хорошо. Да, будут мешать. Да, будут выходить на Майдан. Но в один из дней на Майдан и Крещатик вышло миллион человек – неужели их всех купили американцы?

Знаете, у меня была такая фантастическая идея. Если бы Путин забрал из Донбасса своих уродов, то я бы поставил туда Януковича – думаю, поскольку он свой, советский, то процесс урегулирования пошел бы быстрее. Но, глядя на эти картонные ничтожные ответы в интервью, я отказываюсь от этой идеи.

Иногда про человека говорят «без царя в голове». Пусть бы так.

Но тут еще хуже – без единой мысли.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»